При столкновении семи машин на юго-востоке Москвы пострадали три человека Экстренные службы: трое человек пострадало в результате ДТП на Люблинской улице

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Семь легковых автомобилей столкнулись на юго-востоке Москвы, предварительно три человека пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя экстренных служб столицы. На месте ДТП перекрыто движение транспорта по трем полосам.

На улице Люблинская произошло столкновение семи легковых автомашин, — заявил анонимный собеседник агентства.

По предварительным данным, пострадали трое — у них легкие ушибы. Информации о погибших нет.

На данный момент обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее стало известно, что на 64-м километре внешней стороны Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) перед Новорижским шоссе грузовой автомобиль наехал на дорожное ограждение. Движение на участке дороги после аварии полностью восстановлено.