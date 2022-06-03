Число пострадавших при пожаре в «Гранд Сетунь Плаза» возросло до 11

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожар в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» в Москве

Количество пострадавших в результате пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» на западе Москвы увеличилось до 11 человек, передает Telegram-канал Baza. Одного из них госпитализировали в центр имени Склифосовского.

Пострадавшим оказывают помощь. На месте ЧП работают больше 340 спасателей и около 100 единиц техники, в том числе пожарные вертолеты.

Всего удалось спасти по меньшей мере 125 человек, говорится в сообщении оперштаба. Площадь возгорания возросла до 1,1 тысячи квадратных метров.

Бизнес-центр загорелся, предположительно, из-за поджога или короткого замыкания. Пожару присвоен максимальный ранг сложности.

Сотрудник «Гранд Сетунь Плаза» в разговоре с NEWS.ru ранее сообщил, что возгорание началось с фасада здания. По его словам, ни паники, ни толкучки не было, поэтому он смог быстро эвакуироваться.