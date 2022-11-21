Cклад полиции получил повреждения при пожаре в центре Москвы

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

При пожаре в центре Москвы пострадал склад полиции, находившийся в 10 метрах от здания МВД на станции Москва-Ленинградская, сообщает Telegram-канал Baza. Огонь уничтожил оргтехнику и мебель, одного задержанного пришлось эвакуировать.

Когда огонь начал распространяться, из отдела эвакуировали 11 сотрудников и одного задержанного (его конвоировали в соседнее отделение на Ярославском вокзале). Со склада МВД эвакуировали 11 человек, в том числе одного ребёнка, — сказано в сообщении.

Между тем в ходе пожара были уничтожены десятки принтеров и сканеров, 50 стульев, 20 кресел, 10 столов, два кондиционера и спортивный тренажер. Оружие, боеприпасы и личные дела удалось вынести, они не пострадали.

Пожар на складе цветов на Комсомольской площади произошел 20 ноября. Площадь возгорания составила 2,5 тысячи квадратных метров, рухнули перекрытия между первым и вторым этажами. Тушение огня осложнялось сложной планировкой внутри здания и повышенной пожарной нагрузкой. По данным Telegram-канала «112», в результате происшествия погибли восемь человек. Также пожарные эвакуировали семь человек, которые прятались от огня в холодильнике.

В двухэтажном помещении склада регулярно устраивали вечеринки. На первом этаже обустраивали танцпол, на втором — бар и столики, на которых горели свечи. Проходила ли такая вечеринка в день, когда случился пожар, пока неизвестно.

Ровно три года назад в здании также случился пожар, для тушения которого использовали пожарный поезд. В Сети нашлось видео с рекламой одной из цветочных компаний, которая располагалась по указанному адресу. На нем видно, как захламлен двор склада.