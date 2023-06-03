Президент Эритреи спустился в московскую подземку

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Президент Эритреи Исайяс Афеворки

Президент Эритреи Исайяс Афеворки посетил с экскурсией метро Москвы и проехал по Арбатско-Покровской линии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу метрополитена. Лидера африканской страны впечатлила красота станций, современные поезда и развитая система пассажирских сервисов.

Президент Эритреи Исайяс Афеворки побывал в московском метро. Сотрудники метрополитена провели экскурсию для иностранной делегации: показали станции «Площадь Революции» и «Арбатская», а еще проехали по Арбатско-Покровской линии, — рассказали в пресс-службе метрополитена.

Иностранные гости также отметили технологичность московской подземки, короткие интервалы между станциями и точность расписания движения поездов.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор ОАО «РЖД» Олег Белозеров открыли после реконструкции станцию МЦД «Площадь трех вокзалов». Работы на ней были завершены на полтора года раньше запланированного срока. Возведены новые пути и эстакады, которые будут использоваться на линии МЦД-2 и перспективной МЦД-4. По словам Собянина, интервалы движения поездов на данном участке будут сокращены до трех минут.