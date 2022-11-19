Президент Кубы прибыл в Москву

Фото: Karl F. Schöfmann/imageBROKER.com/Global Look Press

Президент Кубы Мигель Диас-Канель прибыл в Москву, его самолет приземлился в аэропорту Внуково-2. Глава кубинского государства прилетел в Россию с женой и членами делегации, сообщает РИА Новости.

Самолет с кубинским президентом приземлился в Москве в 21:30 мск, Диас-Канель прибыл в Россию бортом венесульэльских авиалиний Conviasa. Встречал кубинского лидера военный оркестр, который исполнил гимн Кубы и России.

В Москве Диас-Канель намерен провести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным и посетить открытие памятника Фиделю Кастро.

Ранее сообщалось, что в Москве начался монтаж памятника кубинскому революционеру Фиделю Кастро. Постамент украсит Песчаную улицу на севере столицы. Торжественное открытие памятника намечено на 22 ноября в присутствии кубинского лидера Мигеля Диас-Канеля.