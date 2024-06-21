«Превысило все значения»: стало известно о новом погодном рекорде в Москве Синоптик Вильфанд: июнь 2024 года стал самым дождливым в Москве за 145 лет

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Июнь 2024 года стал самым дождливым в Москве за последние 145 лет, количество осадков превысило все значения, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. В разговоре с NEWS.ru синоптик уточнил, что первые 20 дней летнего месяца оказались очень теплыми и супервлажными.

Первые 20 дней июня в Москве были очень теплыми и супервлажными. Количество осадков за это время превысило все мыслимые и немыслимые значения. Июнь 2024 года стал самым дождливым за весь период наблюдений — с 1879 года, — пояснил эксперт.

Вильфанд подчеркнул, что новый погодный рекорд по количеству осадков был установлен еще до конца месяца. Как отметил синоптик, температура воздуха в столице также была на три градуса выше климатической нормы.

Связано это было с тем, что теплые и влажные воздушные массы переносились из субтропических регионов, южных акваторий Атлантики. В результате температура воздуха в Москве была на три градуса выше климатической нормы, то есть оказалась июльской, — заключил Вильфанд.

Руководитель центра «METEO» Александр Шувалов ранее сообщил, что в пятницу и субботу, 21 и 22 июня, в Москве не прогнозируется осадков. По его словам, температура днем не будет превышать +22 градуса, а ночью ожидается от 12 до 14 градусов тепла.