Преступники начали нанимать людей, чтобы они устраивались в пункты выдачи заказов и изготовляли дубликат ключей, сообщил Telegram-канал Baza. По его информации, за такую работу в Москве предлагали 100 тысяч рублей.
Согласно информации канала, воры искали сообщников в Telegram-каналах. Самым важным заданием было сделать дубликат ключей и передать его преступникам. Помимо этого, необходимо было узнать местоположение камер видеонаблюдения в помещениях и способ отключения сигнализации. По данным Baza, в последнее время в разных районах Москвы уже обокрали несколько ПВЗ.
Кражи устраивали ночью, когда в ПВЗ заказывали дорогие товары, например несколько айфонов. Впоследствии деньги за заказ возвращались, а товары забирали грабители.
Как пишет Baza, одну группу преступников удалось задержать с поличным, когда они ночью пробрались в ПВЗ. Но источники канала утверждают, что эти воры не единственные, кто работает по такой схеме.
В октябре работница ПВЗ маркетплейса Wildberries в Подмосковье обокрала компанию на 4,4 млн рублей, сообщал Telegram-канал SHOT. По его данным, сотрудница в Дмитрове в течение трех месяцев выписывала себе товары с поддельных аккаунтов, оформляла на них возвраты и оставляла себе.