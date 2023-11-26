Раскрыта схема воровства в пунктах выдачи заказов Baza: грабители начали платить за работу в ПВЗ для изготовления дубликата ключей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Преступники начали нанимать людей, чтобы они устраивались в пункты выдачи заказов и изготовляли дубликат ключей, сообщил Telegram-канал Baza. По его информации, за такую работу в Москве предлагали 100 тысяч рублей.

Согласно информации канала, воры искали сообщников в Telegram-каналах. Самым важным заданием было сделать дубликат ключей и передать его преступникам. Помимо этого, необходимо было узнать местоположение камер видеонаблюдения в помещениях и способ отключения сигнализации. По данным Baza, в последнее время в разных районах Москвы уже обокрали несколько ПВЗ.

Кражи устраивали ночью, когда в ПВЗ заказывали дорогие товары, например несколько айфонов. Впоследствии деньги за заказ возвращались, а товары забирали грабители.

Как пишет Baza, одну группу преступников удалось задержать с поличным, когда они ночью пробрались в ПВЗ. Но источники канала утверждают, что эти воры не единственные, кто работает по такой схеме.

В октябре работница ПВЗ маркетплейса Wildberries в Подмосковье обокрала компанию на 4,4 млн рублей, сообщал Telegram-канал SHOT. По его данным, сотрудница в Дмитрове в течение трех месяцев выписывала себе товары с поддельных аккаунтов, оформляла на них возвраты и оставляла себе.