Пресс-секретаря Meta заочно арестовали Суд в Москве заочно арестовал пресс-секретаря Meta Стоуна по делу о терроризме

Фото: Социальные сети

Энди Стоун

Басманный суд Москвы вынес решение о заочном аресте Энди Стоуна, занимающего должность пресс-секретаря корпорации Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Он обвиняется по делу об оправдании терроризма, сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции города.

Избрать в отношении Стоуна Энди Марка меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца. Срок исчисляется с момента экстрадиции на территорию Российской Федерации либо с момента его задержания на территории Российской Федерации, — говорится в сообщении.

Также уточняется, что Стоун стал фигурантом уголовного дела по 280 УК РФ (содействие террористической деятельности, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание или пропаганда терроризма, публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). С 2023 года Стоун объявлен в международный розыск.

Ранее Стоун был внесен в реестр террористов и экстремистов. Причины внесения Стоуна в реестр не раскрываются, однако предполагалось, что они связаны с возбужденным в отношении него уголовным делом.