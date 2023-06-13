Пресненский суд Москвы эвакуировали

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве эвакуируют Пресненский районный суд, сообщает телеканал «Звезда». Как уточняют журналисты, именно там должно состояться заседание по избранию меры пресечения рабочему из Таджикистана Али Расулову, который подозревается в жестоком убийстве депутата из Югры Александра Колодича. Причины эвакуации суда не называются.

Об убийстве депутата из Югры стало известно накануне. Прокуратуры Москвы уточнила, что присыпанное землей тело мужчины с множеством ножевых ранений нашли утром 12 июня в поселке Сосенское. В ведомстве подтвердили, что личность подозреваемого установлена, он задержан. По данным «112», им оказался 37-летний Али Расулов.

По данным Telegram-канала «112», подозреваемый в убийстве рабочий мог пойти на преступление после того, как его попросили помочь по дому. Тот заявил, что ему за это не платят, и напал на владельца дома с ножом. После совершенного убийства он закопал тело депутата в собственном подвале. Также он порезал супругу Колодича, она сейчас находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.