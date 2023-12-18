Преподаватель ВШЭ обманом выпросил у экс-студентки 130 тысяч рублей Baza: профессор ВШЭ не отдает заемные деньги банкам, экс-студентам и коллегам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Профессора ВШЭ Александра Рудченко обвинили в том, что он не возвращает заемные деньги, передает Telegram-канал Baza. Об этом, согласно данным канала, рассказала одна из выпускниц вуза Юлия, которая окончила его в 2022 году. По ее словам, Рудченко занял у нее сначала 100 тысяч рублей, а затем еще 30 тысяч, утверждая, что деньги нужны на лечение его супруги.

Как пишет Baza, Рудченко заверял бывшую студентку, что вскоре ВШЭ выплатит ему 2,35 млн, тогда он вернет долг. Но в итоге мужчина просто игнорировал просьбы девушки о возвращении долга. В ВШЭ выпускнице рассказали, что ни о каких планах по выплате преподавателю упомянутой суммы не знают. Также в вузе сообщили, что Рудченко давно ищут коллекторы, так как мужчина задолжал банкам миллионы.

Оформляя кредиты и занимая средства, мужчина каждый раз придумывал ложные поводы: на лечение дочери, на ипотеку и так далее . В действительности в семье преподавателя не было проблем со здоровьем. У Рудченко в пользовании имеются два автомобиля и квартира на Остоженке. Известно, что мужчина просил деньги в долг и у других бывших студентов и педагогов, передает Telegram-канал.

Согласно данным крупных российских банков, с января по сентябрь 2023 года россияне стали вдвое чаще брать кредиты на смартфоны, ноутбуки, другую электронику и бытовую технику. Многие россияне в этом году покупали те вещи, которые не могли позволить себе раньше.