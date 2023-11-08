Преподавателя колледжа подозревают в растлении 15-летней первокурсницы MK.RU: педагога московского колледжа подозревают в растлении 15-летней ученицы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве преподавателя политехнического колледжа задержали по подозрению в растлении несовершеннолетней первокурсницы, пишет MK.RU. Как пишет издание, 49-летний мужчина распивал алкоголь с девочкой, а также вел с ней интимную переписку.

По данным журналистов, задержание произошло на севере столицы в парке имени Воровского. Педагог распивал спиртные напитки вместе с 15-летней ученицей. Также правоохранителям стало известно, что подозреваемый в течение месяца вел с подростком переписку интимного характера. В настоящий момент полицейские устанавливают все детали произошедшего.

Ранее полиция возбудила уголовное дело против 20-летнего москвича за растление 15-летней школьницы. Инцидент произошел в одном из ресторанов быстрого питания. Правоохранителей вызвала сотрудница заведения, услышав странные звуки в туалете. Прибывшие на место стражи порядка застали в кабинке парня и несовершеннолетнюю девочку. Задержанный заявил полицейским, что не знал о юном возрасте спутницы.

В октябре суд в Петербурге приговорил учителя, обвинявшегося в развратных действиях в отношении учеников, к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. Также его лишили права заниматься педагогической и воспитательной работой на шесть лет.