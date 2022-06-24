Представитель Шатунова заявил об отсутствии претензий к врачам

Фото: Evguenii Matveev/Global Look Press

Юрий Шатунов

Никаких претензий к врачам бригады скорой помощи, которые пытались реанимировать певца Юрия Шатунова, нет, сообщил представитель музыканта Аркадий Кудряшов, передает РИА Новости. Ранее сообщалось, что причиной смерти Шатунова стал обширный инфаркт.

Мы никаких претензий ни к скорым, ни к врачам не имеем, — сказал собеседник агентства.

Сердце Юрия Шатунова остановилось 23 июня. Ему было 48 лет. Сообщалось, что работников домодедовской скорой помощи проверят на халатность из-за смерти солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова. Сотрудникам скорой может грозить до пяти лет лишения свободы с лишением возможности заниматься профессиональной деятельностью на до срок до трех лет. Вопросом займутся компетентные органы.

Ранее стало известно, что бригада скорой помощи не была отправлена на вызов к Шатунову, так как диспетчер заявил об отсутствии машин. Отмечается, что из-за этого было потеряно 40 минут. Если бы все действия после звонка были соблюдены в соответствии с регламентом, то Шатунова с вероятностью 60% можно было бы спасти.