«Предлагал таблетки»: очевидец о ворвавшемся в школу в Люберцах мужчине Очевидец рассказала о ворвавшемся в люберецкую школу «неадекватном» мужчине

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мужчина ворвался в школу в Люберцах во время третьего урока, он вел себя неадекватно и, войдя в один из кабинетов, стал предлагать мальчику таблетки, думая, что это его сын, рассказала NEWS.ru очевидец произошедшего. Также она отметила, что неизвестный подрался с охранником школы, пока на место происшествия ехали сотрудники «Росгвардии».

Во время третьего урока в школу ворвался мужчина. Он был в состоянии наркотического опьянения. Из коридора на третьем этаже были слышны его крики, далее он вошел в класс, к якобы его сыну и начал предлагать ему странные таблетки, — рассказала свидетельница.

Ранее сообщалось, что утром 18 апреля в здании в начальной школе лицея № 12 сработала тревожная кнопка, на место событий в оперативном порядке выехали сотрудники правоохранительных органов. По предварительной информации, мужчина был в состоянии наркотического опьянения, а с собой у него был пакетик с подозрительным содержимым. В итоге злоумышленника задержали, мотивы его действий пока неизвестны.

До этого мать одной из учениц школы рассказала NEWS.ru, что родителей детей не уведомили о произошедшем в здании. По ее словам, об инциденте она узнала из сообщений СМИ, а учителя продолжали уроки во время происшествия.