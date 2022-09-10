Москва 10 и 11 сентября отмечает 875-й день рождения. По всему городу проходят концерты, фестивали, ярмарки, театрализованные представления и другие мероприятия. Перед гостями праздника выступят известные творческие коллективы, популярные эстрадные исполнители, а также начинающие артисты. 

Запланировано проведение 200 крупных праздничных мероприятий. Они проходят на улицах, площадях, в парках, музеях, выставочных залах, библиотеках, театрах и других культурных учреждениях города. Центральные улицы — Тверская, Охотный Ряд, Моховая — превратились в большую праздничную площадку. Их украсили цветочными арками, арт-объектами и яркими световыми инсталляциями.

Президент принял участие в торжественном мероприятии в концертном зале «Зарядье» по случаю 875-й годовщины основания Москвы

Фото: kremlin.ru

Президент принял участие в торжественном мероприятии в концертном зале «Зарядье» по случаю 875-й годовщины основания Москвы

Президент принял участие в торжественном мероприятии в концертном зале «Зарядье» по случаю 875-й годовщины основания Москвы

Фото: kremlin.ru

Президент принял участие в торжественном мероприятии в концертном зале «Зарядье» по случаю 875-й годовщины основания Москвы

Люди во время праздничных мероприятий на ВДНХ по случаю 875-летия Москвы

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Люди во время праздничных мероприятий на ВДНХ по случаю 875-летия Москвы

Люди во время праздничных мероприятий на ВДНХ по случаю 875-летия Москвы

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Люди во время праздничных мероприятий на ВДНХ по случаю 875-летия Москвы

Люди во время праздничных мероприятий на ВДНХ по случаю 875-летия Москвы

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Люди во время праздничных мероприятий на ВДНХ по случаю 875-летия Москвы

Люди во время праздничных мероприятий на ВДНХ по случаю 875-летия Москвы

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Люди во время праздничных мероприятий на ВДНХ по случаю 875-летия Москвы

Парад судов в честь 875-летия столицы на Москве-реке

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»

Парад судов в честь 875-летия столицы на Москве-реке

Парад судов в честь 875-летия столицы на Москве-реке

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»

Парад судов в честь 875-летия столицы на Москве-реке

Празднование 875-летия российской столицы в центре города

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»

Празднование 875-летия российской столицы в центре города

Празднование 875-летия российской столицы в центре города

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»

Празднование 875-летия российской столицы в центре города

Празднование 875-летия российской столицы в центре города

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»

Празднование 875-летия российской столицы в центре города

Празднование 875-летия российской столицы в центре города

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»

Празднование 875-летия российской столицы в центре города

Празднование 875-летия российской столицы в центре города

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»

Празднование 875-летия российской столицы в центре города

Празднование 875-летия российской столицы в центре города

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»

Празднование 875-летия российской столицы в центре города

Празднование 875-летия российской столицы в центре города

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»

Празднование 875-летия российской столицы в центре города

Празднование 875-летия российской столицы в центре города

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»

Празднование 875-летия российской столицы в центре города

Празднование 875-летия российской столицы в центре города

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»

Празднование 875-летия российской столицы в центре города

Празднование 875-летия российской столицы в центре города

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»

Празднование 875-летия российской столицы в центре города