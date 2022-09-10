Праздник для всех: в Москве отмечают День города

Фото: Саша Савельева/ТАСС

Участники костюмированного представления во время праздничных мероприятий в честь Дня города на Тверской улице

Москва 10 и 11 сентября отмечает 875-й день рождения. По всему городу проходят концерты, фестивали, ярмарки, театрализованные представления и другие мероприятия. Перед гостями праздника выступят известные творческие коллективы, популярные эстрадные исполнители, а также начинающие артисты.

Запланировано проведение 200 крупных праздничных мероприятий. Они проходят на улицах, площадях, в парках, музеях, выставочных залах, библиотеках, театрах и других культурных учреждениях города. Центральные улицы — Тверская, Охотный Ряд, Моховая — превратились в большую праздничную площадку. Их украсили цветочными арками, арт-объектами и яркими световыми инсталляциями.