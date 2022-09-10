Участники костюмированного представления во время праздничных мероприятий в честь Дня города на Тверской улице
Москва 10 и 11 сентября отмечает 875-й день рождения. По всему городу проходят концерты, фестивали, ярмарки, театрализованные представления и другие мероприятия. Перед гостями праздника выступят известные творческие коллективы, популярные эстрадные исполнители, а также начинающие артисты.
Запланировано проведение 200 крупных праздничных мероприятий. Они проходят на улицах, площадях, в парках, музеях, выставочных залах, библиотеках, театрах и других культурных учреждениях города. Центральные улицы — Тверская, Охотный Ряд, Моховая — превратились в большую праздничную площадку. Их украсили цветочными арками, арт-объектами и яркими световыми инсталляциями.
Фото: kremlin.ru
Президент принял участие в торжественном мероприятии в концертном зале «Зарядье» по случаю 875-й годовщины основания Москвы
Фото: kremlin.ru
Президент принял участие в торжественном мероприятии в концертном зале «Зарядье» по случаю 875-й годовщины основания Москвы
Фото: kremlin.ru
Президент принял участие в торжественном мероприятии в концертном зале «Зарядье» по случаю 875-й годовщины основания Москвы
Фото: kremlin.ru
Президент принял участие в торжественном мероприятии в концертном зале «Зарядье» по случаю 875-й годовщины основания Москвы
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Люди во время праздничных мероприятий на ВДНХ по случаю 875-летия Москвы
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Люди во время праздничных мероприятий на ВДНХ по случаю 875-летия Москвы
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Люди во время праздничных мероприятий на ВДНХ по случаю 875-летия Москвы
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Люди во время праздничных мероприятий на ВДНХ по случаю 875-летия Москвы
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Люди во время праздничных мероприятий на ВДНХ по случаю 875-летия Москвы
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Люди во время праздничных мероприятий на ВДНХ по случаю 875-летия Москвы
Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»
Люди во время праздничных мероприятий на ВДНХ по случаю 875-летия Москвы
Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»
Люди во время праздничных мероприятий на ВДНХ по случаю 875-летия Москвы
Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»
Парад судов в честь 875-летия столицы на Москве-реке
Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»
Парад судов в честь 875-летия столицы на Москве-реке
Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»
Парад судов в честь 875-летия столицы на Москве-реке
Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»
Парад судов в честь 875-летия столицы на Москве-реке
Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»
Празднование 875-летия российской столицы в центре города
Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»
Празднование 875-летия российской столицы в центре города
Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»
Празднование 875-летия российской столицы в центре города
Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»
Празднование 875-летия российской столицы в центре города
Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»
Празднование 875-летия российской столицы в центре города
Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»
Празднование 875-летия российской столицы в центре города
Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»
Празднование 875-летия российской столицы в центре города
Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»
Празднование 875-летия российской столицы в центре города
Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»
Празднование 875-летия российской столицы в центре города
Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»
Празднование 875-летия российской столицы в центре города
Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»
Празднование 875-летия российской столицы в центре города
Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»
Празднование 875-летия российской столицы в центре города
Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»
Празднование 875-летия российской столицы в центре города
Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»
Празднование 875-летия российской столицы в центре города
Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»
Празднование 875-летия российской столицы в центре города
Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»
Празднование 875-летия российской столицы в центре города
Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»
Празднование 875-летия российской столицы в центре города
Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»
Празднование 875-летия российской столицы в центре города
Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»
Празднование 875-летия российской столицы в центре города
Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»
Празднование 875-летия российской столицы в центре города