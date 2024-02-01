Пожилой покупатель «Пятерочки» хотел обменять пистолет на водку В Москве 70-летний мужчина попытался в магазине обменять пистолет на водку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве 70-летний пенсионер пришел в магазин «Пятерочка» в районе Чертаново Южное и предложил кассиршам отдать ему бутылку водки в обмен на пистолет и 18 патронов к нему. Видеозапись с места событий появилась в Сети, передает Telegram-канал Baza.

О происшествии стало известно после звонка одного из сотрудников магазина на Чертановской улице. Туда, по его словам, пришел пожилой мужчина и поставил на прилавок сумку. Из нее виднелся предмет, похожий на пистолет. Услышав предложение об обмене на горячительные напитки, работники торговой точки отказались идти на сделку.

Вскоре на место событий прибыл наряд полиции. Задержанным оказался пенсионер, который ранее уже был судим. При осмотре его вещей действительно нашли пистолет, переделанный самодельным способом, а также 18 патронов к нему. В итоге в отношении нарушителя возбудили уголовное дело по статье о незаконном приобретении оружия, его отпустили под подписку о невыезде.

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