Пожилой озорник ограбил интим-салон в Москве Пожилой москвич украл кожаную плетку из интим-салона на Мичуринском проспекте

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожилой житель Москвы украл из интимного салона на Мичуринском проспекте кожаную плетку черного цвета стоимостью 2600 рублей, сообщает Telegram-канал «112». По его данным, 62-летний мужчина ранее не привлекался к уголовной или административной ответственности.

Канал пишет, что проступок мужчины зафиксировали камеры видеонаблюдения в магазине, поэтому его быстро вычислили. В полиции москвич признался в содеянном. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

До этого другой житель столицы ограбил комиссионный магазин, чтобы вернуть ноутбук девушки и компьютер матери, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. По данным ведомства, 30-летний злоумышленник был задержан сотрудниками полиции. Ему предъявлены обвинения по статье 162 УК РФ «Разбой». Отмечается, что в случае признания вины мужчине грозит тюремное заключение сроком до 10 лет.

Ранее неизвестные обокрали водителя автомобиля на юге Москвы. Инцидент произошел на Шипиловской улице. Злоумышленники забрали сумку, в которой, предположительно, были деньги. Точная сумма ущерба устанавливается. По имеющимся данным, автомобиль, на котором скрылись подозреваемые, был обнаружен брошенным недалеко от места преступления.