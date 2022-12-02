Пожару на Микояновском мясокомбинате присвоили второй уровень сложности

Фото: t.me/mchs_official

Фото с места происшествия

Пожару на Микояновском мясокомбинате на улице Талалихина, 41, присвоен II ранг сложности из пяти. Из здания выведены 12 человек, пострадавших нет, сообщает РИА Новости.

Пожару присвоен второй уровень сложности из пяти, — цитирует агентство собеседника из экстренных служб.

Пожар тушат более 100 человек и 30 единиц техники. По предварительным данным, его причиной стало возгорание компрессорных установок. Столичная прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин происшествия, по факту происшествия будет принято процессуальное решение.

На данный момент пожар на мясокомбинате локализован. В здании проводится проливка и разборка конструкций.

Ранее сообщалось, что на территории Микояновского мясокомбината вблизи метро «Волгоградский проспект» в Москве произошел пожар. Обсуждался вопрос о задействовании в тушении пламени пожарного вертолета.