Пожарный поезд направлен на тушение пожара на складе Ozon в Подмосковье

Фото: Денис Воронин/АГН «Москва»

Для тушения пожара на складе Ozon в Истринском районе Московской области был задействован пожарный поезд, сообщили агентству РИА Новости в региональном главке МЧС. В операции по ликвидации огня задействованы десятки единиц специальной техники, в том числе два вертолета Ка-32 и вертолет Ми-8. Отмечается, что Ка-32 сбросили более 200 тонн воды на горящее здание. Кроме того, на месте происшествия зафиксировали повышение концентрации диоксида азота, оксида азота и стирола, сообщили агентству в Минэкологии.

По результатам исследований при штилевых условиях в 15.10 03.08.2022 по адресу: с. Петровское, д.95, фиксировались повышенные концентрации диоксида азота 0,4 ПДКм.р., оксида азота 0,3 ПДКм.р., стирола 0,4 ПДКм.р., — сообщили в ведомстве.

Председатель Следственного комитета России (СКР) поручил руководителю ГСУ СК по Московской области возбудить уголовное дело по факту пожара на подмосковном складе. Отмечается, что ход и результаты следственных мероприятий будут поставлены на контроль в центральном аппарате СКР.

Пожар на складе начался 3 августа и продолжался более 5 часов. В Сети также есть кадры, предположительно, начала пожара. Огонь быстро распространился по площади 25 тысяч квадратных метров и продолжал разрастаться вдоль массивного строения. Позже стало известно, что пламя охватило площадь в 50 тысяч квадратных метров.