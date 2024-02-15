Пожарные укротили пламя во дворе здания «Известия холла» в Москве МЧС РФ: возгорание во дворе здания «Известия холла» в Москве ликвидировано

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Пожарные ликвидировали открытое горение во дворе реконструируемой части здания «Известия холла» в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. По предварительным данным, информация о пострадавших не поступала.

В настоящее время открытое горение ликвидировано. Сведения о пострадавших не поступали, — говорится в сообщении.

Пожар в реконструируемой части здания на Пушкинской площади произошел утром 15 февраля. Изначально пожару был присвоен третий ранг сложности из пяти, однако к настоящему моменту горение в одном из строений удалось локализовать, и ранг понизили до второго. По данным телеканала «360», в результате пожара пострадал один человек, в МЧС эту информацию не комментировали.

Также сообщалось, что один человек не выходит на связь. По предварительным данным, он находится внутри охваченного огнем здания. К тушению пожара привлечено большое количество пожарных. Из-за возгорания перекрыты три полосы из четырех на Тверской улице в сторону Садового кольца и одна полоса в Большом Путинковском переулке, а также вход на станцию метро «Пушкинская».

Также в Сети появились два видео с места пожара. На опубликованных Telegram-каналом SHOT кадрах видно, что огонь стремительно распространяется по помещениям.