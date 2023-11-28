Пожарные потушили огонь на складе игрушек в Новой Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Огнеборцы полностью потушили пожар на складе игрушек в Новой Москве, сообщили в МЧС России. На месте работали 22 специалиста и восемь единиц техники.

Пожар полностью ликвидирован, — сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее стало известно, что двухэтажный склад вспыхнул в деревне Сосенки в Новой Москве. Здание горело на площади 100 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало.

До этого в Новой Москве погибли два человека из-за пожара, вспыхнувшего в одной из квартир многоэтажного дома. Огонь полностью охватил квартиру в многоэтажном доме в микрорайоне Родники (поселение Рязановское). Очевидцы сообщали, что подъезд техники МЧС к дому осложнили высокие сугробы.

Отмечалось, что жители полыхающей квартиры пытались спастись от пламени и рискнули прыгнуть с 11-го этажа. Перед этим женщина на балконе просила о помощи и кричала, что не виновата. Затем ее скинул мужчина, который следом прыгнул сам. До возгорания свидетели слышали крики и хлопки.

В середине ноября при пожаре в многоэтажке на юге Москвы в квартире дома в Духовском переулке погиб один человек. Еще один житель дома пострадал — пытаясь спастись от огня, он выпрыгнул из окна, его госпитализировали. Возгорание произошло на пятом этаже дома. Причины выясняются.