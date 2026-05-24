Пожарные локализовали возгорание на рынке «Тополек» в Новой Москве

Пожарные успешно локализовали возгорание на рынке «Тополек» в Новой Москве на площади 1,5 тыс. квадратных метров, сообщили ТАСС в оперативных службах. На данный момент официальной информации о возможных пострадавших в результате этого инцидента не поступало.

Пожар локализован. Вертолетами совершено 12 сбросов воды объемом 60 тонн, — рассказал собеседник агентства, комментируя ход тушения.

Пожар вспыхнул на рынке в Коммунарке на Проектируемом проезде вечером 24 мая. Главк МЧС России по столице уточнил, что огонь охватил первый этаж торгового павильона. На место прибыли сотрудники экстренных служб и полиция. Источник уточнил, что продавцы экстренно начали вывозить свои товары.

До этого четырехэтажный банный комплекс загорелся в Сургуте. По данным МЧС, из здания эвакуировали 86 человек, в том числе 22 ребенка, никто из посетителей не пострадал. В тушении пожара участвовали 30 спасателей, было привлечено девять единиц техники.

Ранее мать и ее четверо детей погибли при пожаре в частном доме села Ленского Свердловской области. Как передает пресс-служба ГУ МЧС по региону, возгорание охватило площадь в семь квадратных метров.