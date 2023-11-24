Пожарные локализовали возгорание на подстанции в Москве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пожар, охвативший трансформатор на юго-востоке Москвы, локализован, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС России. Там отметили, что возгорание не будет иметь последствий для системы энергоснабжения города. В результате происшествия никто не пострадал.

Огнеборцы локализовали пожар, возгорание в трансформаторе не повлияло на функционирование систем энергоснабжения города, — заявили в пресс-службе.

Ранее трансформатор и около 120 литров топлива вспыхнули на подстанции «Чагино» в Москве. На место событий быстро прибыли экстренные службы. Огонь распространился на 200 квадратных метров. Пламя тушили силами 70 человек и 20 единиц техники.

Подстанция «Чагино» стала известна после пожара, который произошел там в 2005 году и спровоцировал серьезную аварию в энергосистемах Москвы и прилегающих регионов. В результате пострадали несколько трансформаторов, что привело к отключению электричества в нескольких районах Москвы, Подмосковья и областей Калужской, Тульской и Рязанской. Люди оказались в ловушке в лифтах и метро из-за отключения электричества. Работа Московского нефтеперерабатывающего завода была приостановлена.

Ранее трое детей погибли в результате пожара, который охватил двухэтажный деревянный дом в городе Ялуторовске Тюменской области. Еще три человека были госпитализированы. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров.