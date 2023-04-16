«Пожарная опасность»: синоптик рассказал москвичам о погоде на неделю Синоптик Шувалов: в предстоящую неделю в Москве потеплеет до 17 градусов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве на следующей рабочей неделе вновь начнется повышение температуры, заявил NEWS.ru метеоролог Александр Шувалов. По его словам, к среде термометры покажут 15–17 градусов тепла, при этом по ночам заморозков не будет.

В начале рабочей недели пойдет повышение температуры, к среде термометр повысится до 15–17 градусов тепла днем, заморозков не будет. Ветер при этом слабый, давление в приделах нормы, 755 мм р/с, — заявил синоптик.

По его словам, в конце недели температура опустится до 10–12 градусов, по области можно ожидать заморозки. Поскольку узкая столичная равнина защищена от циклонов, дождей не ожидается.

С другой стороны, из-за этого нарастает пожарная опасность, класс может вырасти до высокой, а значит, можно ожидать сушь, — резюмировал Шувалов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что на следующей неделе в Москве ожидается потепление до 16–18 градусов тепла. Он отметил, что такая погода соответствует майским нормам.

В свою очередь ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в пасхальное воскресенье, 16 апреля, москвичей ожидает теплая и солнечная погода. По его словам, столбики термометров могут подняться до отметки в 13 градусов тепла. В течение недели дневная температура будет доходить до +18 градусов.