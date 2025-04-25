Пожар заблокировал движение на дороге в Москве Дептранс Москвы: движение по Заваруевскому переулку перекрыто из-за пожара

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Движение по Заваруевскому переулку перекрыто из-за пожара, сообщил департамент транспорта Москвы в Telegram-канале. По данным ведомства, ограничения действуют в районе дома 32с2. В дептрансе призвали водителей автомобилей выбирать пути объезда.

В связи с возгоранием перекрыто движение по Заваруевскому переулку в районе д. 32с2, — говорится в сообщении.

Пожар на востоке столицы начался в пятницу, 25 апреля. В Заваруевском переулке пламя охватило отдельно стоящий ангар. На место прибыли пожарные для ликвидации огня. Пожар удалось потушить, в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее на подземной парковке торгового центра «Афимолл Сити» на Пресненской набережной в Москве взорвался автомобиль. В результате на месте ЧП начался пожар. На место прибыли спасатели для ликвидации возгорания.

В Уфе на Затонском шоссе во время движения загорелся школьный автобус. В пресс-службе МЧС Башкирии сообщили, что пассажиров в салоне не было, а водителя отправили в больницу для осмотра. Пожар ликвидировали спасатели.

20 апреля в центре Москвы загорелся грузинский ресторан «Джонджоли». В пресс-службе МЧС России сообщили, что прибывшие на вызов сотрудники ведомства нашли вспышку жировых отложений в мангале во время приготовления еды, что привело к пожару.