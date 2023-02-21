Пожар вспыхнул в отеле в центре Москвы Пожар начался в отеле «МКМ» в центре Москвы, идет эвакуация

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пожар произошел в отеле «МКМ» в центре Москвы. Огонь охватил 17-этажное здание на Международной улице. Об этом сообщили NEWS.ru в МЧС России по Москве. В настоящее время ведется эвакуация постояльцев и персонала.

По предварительной информации, происходит возгорание в квартире на пятом этаже 17-ти этажного жилого дома, — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что информация о пожаре поступила в 21:20.На месте работает пожарно-спасательное подразделение. Производится спасение людей с горящего и вышерасположенных этажей.

По имеющимся данным, площадь пожара составляет 100 квадратных метров. Из здания были спасены 50 человек, в том числе 7 детей. Всего эвакуировано 200 человек.

Также стало известно, что при пожаре пострадали пять человек, в том числе ребенок. Пострадавшие госпитализированы

Ранее сообщалось, что в Куйбышеве Новосибирской области двое полицейских спасли бабушку с внучкой из пожара в общежитии. Женщина с десятимесячной девочкой на руках не могла самостоятельно выбраться из горящего здания из-за решеток на окнах. Выход к двери был заблокирован из-за дыма.