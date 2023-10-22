Пожар вспыхнул в главном здании МГУ Пожар вспыхнул в книгохранилище главного здания МГУ

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Пожар вспыхнул в книгохранилище главного здания МГУ, сообщили ТАСС оперативные службы. Площадь возгорания составила 10 кв. м. Огонь быстро ликвидировали, пострадавших нет.

В 13:10 поступило сообщение о пожаре по адресу: Ленинские Горы, дом 1, строение 2. Происходило загорание в одном из помещений на четвертом этаже. Принятыми мерами возгорание ликвидировано в 13:36. Информации о пострадавших не поступало, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Ленинском проспекте в Москве загорелся пассажирский автобус, очевидцы опубликовали кадры с места происшествия. К настоящему моменту пожарные потушили пламя, пострадавших нет. В момент инцидента в салоне транспортного средства никого кроме водителя не было, тот успел вовремя выйти.

Кроме того, 18 октября на складе промышленных товаров в Ростове-на-Дону произошел мощный пожар. Площадь возгорания достигла 500 кв. м. К ликвидации пожара были привлечены 78 человек и 29 единиц техники. В результате ЧП пострадал один человек. Им оказался 49-летний мужчина, которого с ожогами лица и рук доставили в городскую больницу. Также известно, что спасатели предотвратили взрыв баллонов с сероводородом, вовремя потушив пламя рядом с цистернами.