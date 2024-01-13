Пожар вспыхнул на складе у «Москва-Сити»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В строящемся здании недалеко от комплекса «Москва-Сити» произошел пожар, сообщили NEWS.ru в пресс-службе столичного главка МЧС. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров.

13.01.2024 года в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Кутузовский проспект, д. 32, к. 2., — сообщил источник.

По данным ТАСС, огонь распространился на второй этаж. Сведений о пострадавших не поступало. Источник уточнил, что строители самостоятельно эвакуировались из горящего здания.

Ранее в поселке Шушары под Санкт-Петербургом загорелся складской комплекс Wildberries. По данным СМИ, пожар распространился на площадь 50 тысяч квадратных метров. Горящий склад видно из разных точек города на Неве, возгорание в том числе запечатлели на видео из иллюминатора самолета. В качестве одной из версий пожара рассматривается поджог. Продавцам пообещали вернуть деньги за сгоревшие товары, а покупателям — за оплаченные покупки.

12 января при пожаре на северо-востоке Москвы погибли четыре человека, в том числе один ребенок. Возгорание произошло в квартире на первом этаже жилого дома по улице Академика Комарова.