Пожар в общежитии МГУ привел к эвакуации людей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожар произошел в общежитии МГУ в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Сотрудники МЧС проводили эвакуацию людей.

В доме студента МГУ на проспекте Вернадского произошел пожар на девятом этаже. Из окна идет черный дым, проводится эвакуация, — сказали в оперативных службах.

По данным агентства, в настоящее время возгорание в здании Дома студента МГУ ликвидировали. Причины случившегося не указываются.

Ранее студент третьего курса Московского государственного университета выпал с 16-го этажа общежития на Воробьевых горах, сообщал Telegram-канал Mash. По его данным, незадолго до этого он не сдал сессию. Студент учился на факультете математики.

Также сообщалось, что выпускников магистратуры факультета фундаментальной медицины МГУ проверят на туберкулез после того, как стало известно о случае открытой формы этого заболевания у одной из студенток. Молодые люди учились вместе с девушкой в течение двух лет и только сейчас узнали о ее болезни.

До этого стало известно, что студент первого курса бакалавриата МГУ имени Ломоносова Александр Калимулин скончался 29 июня, сообщали в вузе. В сообщении на сайте выражены соболезнования родным и близким покойного, которого СМИ называют сыном помощника президента России. Причина смерти не уточняется.