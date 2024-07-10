Пожар в многоэтажке на Рублевском шоссе в Москве попал на видео Огонь охватил многоэтажку на Рублевском шоссе в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Сети появилось видео густого черного дыма, который охватил жилую многоэтажку на Рублевском шоссе в Москве. В столичном управлении МЧС России подтвердили корреспонденту NEWS.ru факт возгорания. Там отметили, что локализовать его удалось до прибытия пожарных.

Наши подразделения не работали. В районе Крылатское ликвидировали битум, пожар был локализован до нашего прибытия. Помощь МЧС не потребовалась, — сообщили в МЧС.

По данным Telegram-канала SHOT, огонь охватил чердак и крышу дома. Перед пожаром очевидцы слышали сильный взрыв. Люди эвакуируются из дома самостоятельно.

О взрыве сообщает и Telegram-канал Zvezdanews, отмечается, что на место выехали экстренные службы. По данным канала, пожар начался после ремонтных работ на крыше, возгорание уже ликвидировано, есть один пострадавший.

Ранее сообщалось о пожаре на складе по переработке вторсырья в Волгограде. Площадь возгорания достигла 1000 квадратных метров. Уточняется, что на открытой территории горит картон. На представленных кадрах видно работу сотрудников МЧС России, которые тушат охватившее территорию пламя. На месте работают более 60 специалистов и 19 единиц техники.