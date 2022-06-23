Пожар в цехе в подмосковных Электроуглях попал на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковных Электроуглях произошел пожар в цехе с растворителем и лакокрасочными изделиями. Возгорание распространилось на площади 2,4 тысячи квадратных метров. Погибших в результате пожара нет, сообщает РБК.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, — сказано в сообщении.

В МЧС сообщили, что пожар был локализован на площади 1,6 тысячи квадратных метров.

Ранее сообщалось, что в результате пожара в цехе Стерлитамакского нефтехимического завода в Башкирии погиб один человек, еще трое пострадали. По данным ГУ МЧС по региону, произошел выброс пламени из печи для подогрева воды на смотровую площадку.

По информации Министерства здравоохранения республики, один из пострадавших был помещен в отделение реанимации в тяжелом состоянии, двух человек доставили в ожоговое отделение.