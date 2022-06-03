Пожар в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» локализовали

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожар в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» в Можайском районе столицы

Крупный пожар в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» на западе Москвы удалось локализовать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Пожар разгорелся в пятницу утром на общей площади порядка 1000 квадратных метров.

Объявлена локализация пожара, — сказал собеседник агентства.

Представитель экстренных служб ранее заявил, что причиной крупного пожара в «Гранд Сетунь Плаза» мог стать поджог. Еще одна возможная версия возгорания — короткое замыкание. На место происшествия также прибыл начальник главного управления МЧС по Москве Сергей Желтов. По предварительным данным, сообщается об 11 пострадавших, одного из которых госпитализировали в центр имени Склифосовского. Всего из здания удалось спасти 125 человек.