Пожар в автосервисе Москвы уничтожил 15 машин

Фото: t.me/moscowproc

Пятнадцать машин сгорели при пожаре, который ночью 11 июня вспыхнул в автосервисе на Люблинской улице в Москве, сообщили в прокуратуре столицы. Площадь возгорания составила 600 кв. м, никто не пострадал. Причины пожара пока не установлены. В Telegram-канале ведомства опубликованы фото с места.

В результате пожара уничтожено и повреждено порядка 15 автомобилей. На контроле в Люблинской межрайонной прокуратуре находятся ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, и принятие по ее результатам процессуального решения, — говорится в сообщении.

Ранее в центре Москвы мужчина с автоматом и в медицинской маске ограбил автосервис. Сообщалось, что похитителю удалось унести лишь шесть тысяч рублей из кассы. Преступника разыскивает полиция. В Сети появились кадры с места преступления.

В ночь на 14 февраля в московском районе Отрадное загорелось здание автосервисного центра на площади 1500 кв. м. К тушению пожара на улице Декабристов были привлечены 173 спасателя и 51 единица техники. Пожарные спасли трех человек и спустя три часа с момента сигнала полностью ликвидировали горение.