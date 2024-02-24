Пожар произошел в здании посольства Южной Кореи в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожар произошел в посольстве Южной Кореи, расположенном на улице Плющихе в центре Москвы, сообщает Telegram-канал SHOT. По имеющимся данным, система пожаротушения сработала на третьем этаже здания.

По предварительным данным, в момент возгорания в помещении не было людей. Очевидцы рассказали о клубах черного дыма, вырывающихся из здания. На место происшествия были вызваны спасатели. При этом, по данным SHOT, возгорание ликвидировали до приезда экстренных служб.

Ранее стало известно, что две женщины погибли при пожаре на севере Москвы. По факту произошедшего начата доследственная проверка. По данным следователей, ЧП произошло утром 24 февраля в квартире дома на улице Академика Ильюшина. Одна из пострадавших скончалась на месте происшествия, ее тело нашли с признаками отравления угарным газом. Вторая была доставлена в одну из московских больниц, где через непродолжительное время умерла.

До этого в Новосибирске сотрудники экстренных служб ликвидировали открытое горение на складе, где хранились палеты, металлические изделия и продукты питания. Площадь пожара составляла 800 квадратных метров. В тушении были задействованы от МЧС 51 человек и 14 единиц техники. Из-за высокой пожарной нагрузки и сложной планировки здания к работам привлекали пожарный поезд.