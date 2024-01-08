Пожар произошел в жилом доме на севере Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожар произошел в в пятиэтажном жилом доме в Северном административном округе Москвы, сообщили в пресс-службе МЧС России. Огонь возник в квартире на третьем этаже здания. На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения.

По информации ведомства, сотрудники МЧС спасли одного человека. Еще 11 жильцов дома самостоятельно покинули свои жилища и вышли на улицу до прибытия пожарных.

Информации о пострадавших не поступало. Причины возникновения огня устанавливаются.

Ранее пожар произошел в жилом доме в Чите. Огонь охватил кровлю пятиэтажки. Площадь пожара составила 500 квадратных метров. Из горящего здания были эвакуированы 10 жильцов. К тушению огня привлекались 37 специалистов и 11 единиц специальной техники.

До этого стало известно о пожаре в Мытищах, в результате которого погибли женщина и трехлетний ребенок. Возгорание произошло в квартире жилого дома из-за короткого замыкания, вызванного новогодней гирляндой. Пожарные долго не могли подъехать к месту, так как путь преграждали припаркованные машины.