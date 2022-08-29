Пожар произошел в научном центре хирургии в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Российском научном центре хирургии имени Б. В. Петровского в Москве произошел пожар. Из хирургического корпуса эвакуированы 30 человек, сообщает ТАСС.

Происшествие случилось по адресу: Абрикосовский переулок, 2.

В Российском научном центре хирургии имени академика Б. В. Петровского в Абрикосовском переулке, 2, на 11-м этаже произошел пожар на площади 60 кв. м. Проводится спасение людей, — приводит агентство слова собеседника в экстренных службах.

Площадь возгорания составила 50 кв. м, на данный момент оно локализовано. На 11-м этаже центра расположены помещения реанимации и операционные. По некоторым данным, пострадал один человек, уточняет телеканал РЕН ТВ.

Ранее в Комсомольске-на-Амуре загорелся склад с лакокрасочными материалами. В момент возникновения пожара в помещении находились 22 человека, которые быстро вышли на улицу.