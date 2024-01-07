Пожар произошел в гостинице в центре Москвы Mash: пожар произошел в номере московской гостиницы Holiday Tagansky

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожар произошел в гостинице Holiday Tagansky в Москве, сообщает Telegram-канал Mash. По имеющимся данным, огонь возник в номере на третьем этаже здания.

В настоящее время проводится эвакуация постояльцев. О пострадавших информации нет. Причины возгорания неизвестны. Площадь пожара уточняется. Также сообщается, что спасатели запросили дополнительные машины для тушения огня.

Ранее стало известно о пожаре в Мытищах, в результате которого погибли женщина и трехлетний ребенок. Возгорание произошло в квартире жилого дома из-за короткого замыкания, вызванного новогодней гирляндой. Пожарные долго не могли подъехать к месту, так как путь преграждали припаркованные машины.

До этого в Чувашии загорелся жилой дом и прилегающие к нему постройки на площади 189 квадратных метров. Жильцы смогли покинуть помещение до приезда пожарных, однако получили ожоги и наглотались дыма. В результате ЧП в больницу доставили девять человек, в том числе троих детей.

Кроме того, ранее пожар охватил бокс для ремонта техники на территории Дорожного ремонтного строительного управления в Корсакове на Сахалине. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. В ликвидации пожара участвовали 12 сотрудников МЧС и две единицы техники.