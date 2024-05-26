Пожар площадью в 500 «квадратов» вспыхнул в Подмосковье Пожар площадью 500 «квадратов» начался в деревне Северово в Подмосковье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Возгорание на общей площади 500 квадратных метров произошло ночью в деревне Северово Подольского городского округа, сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Московской области. Информации о пострадавших не поступало.

В ведомстве подчеркнули, что специалисты МЧС ликвидировали открытое горение. Сейчас они занимаются проливкой конструкций.

Прибывшие пожарно-спасательные подразделения установили, что на открытой площадке происходит горение разобранного строения и четырех вагончиков на общей площади 500 кв. м. В 00:28 <...> ликвидировано открытое горение, — говорится в сообщении.

Утром 23 мая стало известно, что пламя охватило частный дом, работающий как хостел, в СНТ «Снегирь» в деревне Падиково. Жильцы в этот момент спали, восемь из них погибли. Предварительной причиной пожара считается аварийная работа электросети.

В Сети появились кадры с места пожара. На видео запечатлена уничтоженная огнем постройка. На месте происшествия, как можно увидеть, работали пожарные бригады. Согласно опубликованным материалам, пламя было полностью потушено, от здания остались лишь рухнувшая крыша, голые кирпичные стены и угли.

До этого в Новосибирске потушили огонь на складе, где хранились палеты, металлические изделия и продукты питания. Площадь пожара составляла 800 квадратных метров.