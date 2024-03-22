Пожар охватил треть здания «Крокус Сити Холла»

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Примерно треть здания «Крокус Сити Холла» на данный момент охвачена огнем, информирует ТАСС. На место происшествия прибывают дополнительные силы пожарных.

Из здания идет густой черный дым, уточнил корреспондент агентства. По данным журналистов, скоро начнется эвакуация раненых.

О стрельбе в «Крокус Сити Холле» стало известно в пятницу вечером. Под огонь попали люди, которые пришли на концерт группы «Пикник». На видео с места стрельбы были слышны автоматные очереди, также видно, как посетители в спешке пытались найти укрытие.

Кроме того, очевидцы сообщают, что в здании начался пожар. Их разных районов Москвы был виден столб дыма, поднимающийся над концертным залом. Пожарные прибыли на место, но пока не могут приступить к тушению — они ждут спецназ. Некоторые посетители решили укрыться на первом подземном этаже.

Также стало известно, что идет эвакуация людей из здания. По обнародованным данным, там могли оставаться около 100 человек. По другой информации, стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл» открыли минимум три человека в камуфляже. На место теракта выехали оперативные службы столицы. Согласно сведениям Telegram-канала Baza, погибли как минимум 12 человек, еще по меньшей мере 35 человек пострадали.