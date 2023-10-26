Пожар на ТЭЦ-16 в Москве потушен

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Возгорание на ТЭЦ-16 в Москве ликвидировано, пострадавших нет, эвакуация не проводилась, сообщили в пресс-службе ПАО «Мосэнерго». Электро- и теплоснабжение потребителей не нарушено, причины происшествия выясняются. В организации также опровергли информацию об обрушении кровли на теплоэлектроцентрали.

На ТЭЦ-16 около 15:30 произошло возгорание в районе энергетического котла № 6. По состоянию на 16:20 возгорание ликвидировано. Обрушения кровли не было. В результате происшествия никто не пострадал, эвакуация персонала не проводилась, — говорится в сообщении.

Днем 26 октября Telegram-канал SHOT сообщил о возгорании газопровода на территории ТЭЦ-16 и объявленной эвакуации. ЧП произошло на 3-й Хорошевской улице. Спасатели приступили к ликвидации пламени после того, как на территории объекта полностью отключили электроснабжение. Также сообщалось, что, помимо газопровода, на ТЭЦ загорелись три котла и произошло обрушение кровли котельной.

11 сентября произошел пожар в крупном складском помещении Краснодара, площадь возгорания составила 700 квадратных метров. К ликвидации пожара были привлечены 80 человек и 26 единиц спецтехники, на месте были созданы два боевых участка. Позднее огонь был локализован на площади 400 квадратных метров. В результате инцидента никто не пострадал, погибших нет.