Пожар на севере Москвы унес жизни двух женщин

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Две женщины погибли при пожаре на севере Москвы, сообщили в пресс-службе столичного управления Следственного комитета. По факту произошедшего начата доследственная проверка, на месте происшествия работают правоохранители, которые установят детали и обстоятельства пожара.

Савеловским межрайонным следственным отделом Следственного управления по Северному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка по факту пожара, в результате которого погибли две женщины, — говорится в сообщении.

По данным следователей, ЧП произошло утром 24 февраля в квартире дома на улице Академика Ильюшина. Одна из пострадавших скончалась на месте происшествия, ее тело нашли с признаками отравления угарным газом. Вторая пострадавшая была доставлена в одну из московских больниц, где через непродолжительное время умерла.

Ранее на четвертом этаже пятиэтажного дома в Новосибирске начался пожар. Пожарные расчеты за 50 минут ликвидировали открытое горение на 40 квадратных метрах. Квартира горела по всей площади, сообщила пресс-служба ведомства. Погибли два человека, еще пятеро пострадали, пожарные спасли девять человек.