Пожар на площади 800 квадратов возник в здании на востоке Москвы Пожар на площади 800 квадратов возник в здании на востоке Москвы, начались обрушения

Фото: 54.mchs.gov.ru

Пожар возник в выселенном здании, расположенном на востоке Москвы. Площадь распространения огня составила 800 квадратных метров. Началось обрушение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошёл в доме № 6 по 1-му Иртышскому проезду.

Произошёл пожар в выселенном здании. Площадь возгорания — 800 квадратных метров, — рассказал собеседник агентства.

Он также уточнил, что общая площадь здания составляет, по предварительным данным, шесть тысяч квадратных метров. Оно разноуровневое, построено из железобетона. При этом под воздействием огня одноэтажная часть строения полностью обрушилась.

Внутри могут быть газовые баллоны, — предупредил источник.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области в результате пожара в жилом доме погибли четыре человека, включая двух детей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ).