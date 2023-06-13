Пожар на крупном рынке в Москве полностью ликвидирован МЧС: пожар на рынке «Садовод» полностью ликвидирован

Пожар на рынке «Садовод» в Москве был полностью ликвидирован, сообщили в МЧС. По данным РЕН ТВ, один человек пострадал при пожаре. Он отравился продуктами горения.

В 12:19 пожар полностью ликвидирован, — указано в сообщении ведомства.

13 июня в Москве началась эвакуация посетителей и сотрудников рынка «Садовод» из-за пожара. Задымление произошло в восьмом ряду. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Причины возгорания не уточнялись. В Сети также появились кадры открытого горения в одном из отделов с одеждой.

Ранее «Садовод» горел 27 мая. Площадь возгорания в тот день составила 50 кв. м, происшествие обошлось без пострадавших.

До этого в поселке Тельмана Ленобласти произошел пожар на территории склада с палетами. Огонь распространился на площади в 3200 кв. м. Возгоранию был присвоен второй ранг, в его тушении задействовали пять пожарных расчетов.

15 мая в московском супермаркете «Перекресток» на улице Адмирала Ушакова произошел пожар. По данным МЧС, в 13:07 возгорание было ликвидировано. Информации о пострадавших не поступало. В МЧС не подтвердили сообщения о взрыве, пожар возник из-за возгорания мусорного контейнера, расположенного возле здания.