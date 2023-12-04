Пожар на автомобильном заводе в Москве локализован

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Возгорание на заводе специализированных автомобилей на востоке Москвы локализовано, сообщили ТАСС в оперативных службах. Там уточнили, что огонь успел распространиться на площади 2 тысяч кв. метров.

В настоящее время пожар локализован. Информация о пострадавших не поступала, — отметил собеседник агентства.

Ранее в здании произошли обрушения и хлопки. Пожару был присвоен третий номер сложности из пяти, к тушению привлекли более 150 человек и 50 единиц техники. По словам представителей администрации, людей в здании не было.

Очевидец опубликовал видео с места событий. На кадрах видно, что к загоревшемуся заводу специализированных автомобилей все продолжала прибывать колонны техники, на месте работали больше 10 пожарных расчетов. Практически на километр в небо поднялся плотный черный столб дыма.

До этого в Новой Москве два человека погибли из-за пожара, вспыхнувшего в одной из квартир многоэтажного дома. Огонь полностью охватил квартиру в доме № 7 в микрорайоне Родники (поселение Рязановское). Очевидцы сообщали, что подъезд техники МЧС к дому осложнили высокие сугробы.