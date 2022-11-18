Стали известны подробности об убийстве женщины на юге Москвы РИА Новости: убитая на юге Москвы девушка накануне жаловалась на преследование

Убитая на юге Москвы женщина накануне обращалась в полицию с жалобами на то, что ее преследуют, пишет РИА Новости со ссылкой на источник. Сейчас выясняются подробности произошедшего.

Уточняется, что девушка обращалась в правоохранительные органы 17 ноября. Она позвонила в дежурную часть и сообщила, что боится выходить из дома.

Она позвонила в полицию и сказала, что боится выходить, так как некий человек, возможно ее знакомый, ее преследует. Полицейские выезжали на вызов, но никого не нашли, — объяснил собеседник агентства.

По данным Telegram-канала «112», девушку звали Юлия, она приехала в Москву из Донецка и работала в продуктовом магазине.

Тело молодой женщины с признаками насильственной смерти было обнаружено на Севастопольском проспекте в Москве накануне. В прокуратуре уточнили, что у девушки присутствуют колото-резаные ранения в области груди.

Уточняется, что жертве было 29 лет. Тело обнаружили вблизи дома, где она проживала.

В настоящее время криминалисты работают на месте происшествия. Сотрудники правоохранительных органов изучают записи камер видеонаблюдения. Работу координирует зюзинский межрайонный прокурор Дмитрий Ткачев.