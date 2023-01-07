«Известия»: фото обледеневшей Останкинской телебашни оказалось устаревшим

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Распространенные ранее в Сети фотографии обледеневшей Останкинской телебашни оказались устаревшими, сообщает Telegram-канал «Известий». Репортеры издания установили, что эти снимки были сделаны 13 января 2021 года.

Судя по свежим кадрам, телебашня покрыта инеем, отмечают «Известия».

Ранее ряд Telegram-каналов опубликовали кадры телебашни, обледеневшей из-за крепких морозов. На фотографиях можно было увидеть покрывшийся льдом шпиль.

Синоптики зафиксировали в столице самую холодную ночь с начала зимы. К шести утра 7 января столбик термометра опустился до минус 23,4 градуса, а на некоторых метеостанциях — до минус 24,8 градуса.

8 января в столичном регионе прогнозируется температура до минус 14–16 градусов. Осадков не ожидается.