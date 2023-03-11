Появилось видео задержания преступника из базы Интерпола Опубликовано видео задержания преступника из базы Интерпола Джаббара Юсифи

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В интернете появилось видео задержания разыскиваемого Интерполом опасного преступника Джаббара Юсифи. Операция прошла днем в субботу, 11 марта, в подмосковном Реутове. Ролик опубликовал Telegram-канал «112».

На видео показана полицейская машина, ведущая погоню за автомобилем, в котором ехал Юсифи. Через некоторое время преступник остановился и попытался убежать, полицейские устремились за ним.

Уроженец Азербайджана Джаффар Юсифи находился в федеральном розыске, а также состоял в базе Интерпола за совершение тяжких преступлений. Известно, что мужчину разыскивали в России за незаконное хранение оружия и на Украине — по подозрению в убийстве.

При задержании у Юсифи обнаружили пистолет, который был отправлен на исследование. Также сообщается, что помимо уголовных дел, на мужчины было составлено несколько административных протоколов.

Ранее был опубликован момент задержания жителя Нижневартовска, открывшего стрельбу с балкона своей квартиры. Инцидент со стрельбой в Нижневартовске произошел утром 9 марта. Огонь из ружья открыл 44-летний местный житель, сделав по меньшей мере восемь выстрелов. Мужчина стрелял в воздух, поэтому пострадавших в результате происшествия нет.