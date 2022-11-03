Появилось видео задержания пенсионера, подозреваемого в расчленении жены

Фото: СК РФ

Telegram-канал SHOT опубликовал видео задержания 89-летнего жителя Москвы, подозреваемого в убийстве и расчленении своей жены, останки которой были обнаружены на северо-западе столицы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). На кадрах видно, как пожилой мужчина низкого роста в сопровождении сотрудников полиции медленно идет к автомобилю и садится в него. На вопрос корреспондента канала, зачем он убил супругу, пенсионер ответил недоумением.

Я супругу убил? Да вы что! — сказал он.

Ранее сообщалось, что жители одного из домов по улице Маршала Тухачевского обнаружили у себя под окнами фрагменты человеческого тела, предположительно, женщины. На место выехали сотрудники полиции и межрайонный прокурор. Отмечалось, что прокуратура держит на контроле установление всех обстоятельств произошедшего и принятие процессуального решения.

Некоторое время спустя появилась информация о том, что в убийстве женщины 1933 года рождения подозревается ее муж. У него в квартире также были обнаружены останки жертвы.