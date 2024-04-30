Появилось видео смертельной драки в ресторане Москвы Прокуратура Москвы показала кадры смертельной драки в столичном ресторане

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Опубликовано видео смертельной драки в ресторане на улице Академика Скрябина в Москве. Прокуратура столицы представила ролик и отметила, что конфликт произошел на почве личной неприязни.

Группа отдыхающих в ресторане вступила в ссору. Конфликт вылился в физическое насилие. В ходе перепалки один из мужчин намеренно нанес оппоненту удар рукой в голову. Затем посетитель ресторана толкнул его, отчего пострадавший упал на пол.

Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии в медицинское учреждение. Пострадавший скончался в больнице.

Кузьминская межрайонная прокуратура взяла на контроль привлечение 47-летнего фигуранта к уголовной ответственности.

В Красноярском крае ранее произошла драка между гостями ресторана «Хозяин тайги». Видео потасовки появилось в Сети. Пользователи «ВКонтакте» сообщили, что один из участников конфликта «занимает должность в Федерации бокса Красноярского края». Мужчина сделал замечание шумной компании за соседним столиком, которая материлась и громко разговаривала. Персоналу не удалось усмирить гостей, что накалило ситуацию и привело к драке. Мужчина утверждает, что не был агрессором.