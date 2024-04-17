Появилось видео с угощением Лаврова традиционным башкирским напитком ТАСС: Лавров попробовал кумыс на посвященной Башкирии экспозиции в Москве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главу МИД России Сергея Лаврова и руководителя Башкирии Радия Хабирова угостили кумысом на посвященной достижениям республики экспозиции в культурном центре Главуправления по обслуживанию дипкорпуса при министерстве иностранных дел РФ, сообщил ТАСС. Гостей встретили в национальных башкирских одеждах.

На опубликованных агентством кадрах также видно, что министр осмотрел традиционную юрту и другие предметы национального обихода. Выставка проходит в рамках презентации туристического, инвестиционного и экономического потенциала Башкортостана.

В ходе посещения мини-пасеки министру подарили бочонок меда, другой подарок Лаврову вручили около спортивного стенда, сообщило РИА Новости. Участница Олимпиады в Токио Алсу Миназова по видеосвязи передала ему весло «для решения мировых задач». Девушка участвовала в соревнованиях по гребному слалому.

Ранее тревел-блогер из России рассказал про кумыс, который в Казахстане называют «кымыз». По вкусу он напоминает кислый кефир. Также ему довелось попробовать шубат — напиток на основе верблюжьего молока с небольшим количеством закваски, что придает легкую кислинку. Второй продукт показался ему более нежным на вкус.