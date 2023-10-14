Появилось видео с подросшей малышкой-пандой из Московского зоопарка Малышка-панда из Московского зоопарка выросла до трех килограммов

Фото: t.me/svetlanaakulova1

Малышка-панда из Московского зоопарка выросла уже до трех килограммов, сообщает Telegram-канал «Московские новости». За ее здоровьем сейчас тщательно следят, потому к регулярным медицинским осмотрам она уже привыкла.

На опубликованном видео как раз можно увидеть работу специалистов: они переносят панду из небольшого контейнера и взвешивают. Панда Диндин из Московского зоопарка родила девочку в конце августа. Это стало первым подобным случаем в истории России. Отцом малышки-пандочки стал Жуи, которого подарило зоопарку китайское правительство.

Генеральный директор зоопарка Светлана Акулова сообщила, что панда открыла глазки 6 октября, на 42-й день после рождения. Детеныш Диндин и Жуи уже реагирует на свет. По словам Акуловой, сидеть панда научится ближе к концу октября, когда ей исполнится два месяца.

Ранее также стало известно, что маленькую медведицу-сироту Машеньку, которую весной нашли в Ганском округе Пермского края, отпустили на волю. Животное находилось на реабилитации 4,5 месяца. По словам главы региона Дмитрия Махонина, за это время Машенька окрепла и превратилась в здоровую молодую медведицу. Когда ее нашли, они была истощена и сильно ослаблена. В таком возрасте детеныши не могут выжить одни в дикой природе. На момент выпуска на волю вес медведицы составлял 27 килограммов.